Pression occidentale VS opportunités: l’Algérie en chemin vers l’équivalent russe de SWIFT

2023-06-02

L’Algérie pouvant se connecter à l’équivalent russe du système SWIFT, la Chambre de commerce et d’industrie de Moscou "cherche à trouver, à son niveau, les mécanismes pour en élaborer des solutions pour le business russe et algérien", selon un responsable au sein de l’institution.Actuellement, l’organisme enchaîne les négociations et consultations avec les sociétés travaillant sur les marchés financiers des deux États.La pression occidentale, ça existeM.Chatounov a réitéré les déclarations de Sergueï Lavrov concernant la pression qu’exercent les pays occidentaux sur Alger qui aspire à coopérer avec la Russie.Les achats algériens de céréales et d’engrais russes traversent actuellement quelques difficultés, toujours selon l’interlocuteur de l'agence. Celles-ci concernent la logistique et la mise en œuvre des paiements."Or, grâce aux efforts conjoints des milieux d'affaires, des chambres de commerce et d'industrie, et avec la volonté mutuelle de nos gouvernements, ces difficultés peuvent être surmontées."BRICS, à quels changements s’attendre?L’Algérie ayant manifesté son souhait d’intégrer le groupe des BRICS, cela pourra également élargir les possibilités se dessinant devant elle.

