"La Russie a beaucoup à gagner en Afrique" qui "deviendra grande", estime un responsable nigérian

"La Russie a beaucoup à gagner en Afrique" qui "deviendra grande", estime un responsable nigérian

Des délégations de pays africains ont fait le déplacement à Moscou pour la Journée de l’Export. Au micro de Sputnik Afrique, Prince Adeboboye Ologbese... 01.06.2023, Sputnik Afrique

«La Russie a beaucoup à gagner en Afrique» qui «deviendra grande», estime un responsable nigérian Des délégations de pays africains ont fait le déplacement à Moscou pour la Journée de l’Export. Au micro de Sputnik Afrique, Prince Adeboboye Ologbese, Commissaire pour l’Intégration et les relations des diasporas dans l’état d’Ondo, a présenté les bénéfices de la coopération russo-africaine.

"Nous avons cru les Occidentaux et nous n’avons jamais cru en nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sortons tout juste du sommeil pour nous dire que nous pouvons faire beaucoup de choses nous-mêmes. Aussi, nous pouvons nous coordonner dès maintenant avec nos partenaires russes", déclare Prince Ologbese.Selon lui, ce sera une coopération gagnant-gagnant: " Nous pensons que la plupart des gens qui viennent ici le font pour piller l'Afrique, et non pour la développer. Mais si les Russes disent qu'ils veulent s'engager dans le domaine de l'industrialisation, ils donneront l'impulsion à l'Afrique qui deviendra grande et la Russie sera meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui".Retrouvez également dans ce numéro :- Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, sur les "pratiques néocoloniales" de l'Occident;- Sergueï Riabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, sur les BRICS et le monde multipolaire;- Léon Dodonou-Pounagaza, ambassadeur de la République centrafricaine à Moscou, sur l’installation d’une base militaire russe dans son pays;- Anil Sooklal, ambassadeur sud-africain itinérant auprès des BRICS, sur les raisons de la vague de demandes d’adhésion aux BRICS;- Adekunle Patrick Adedeji, PDG de la société nigériane Fitzpatrick Energy et Logistics Ltd, sur le partenariat entre l’Afrique et la Russie;- Mayya Nikolskaya, chercheuse russe à l’université MGIMO de Moscou, sur la tournée africaine de Sergueï Lavrov.Notre revue d’actu traitera des sujets suivants:- Une pétition pour l’intensification des échanges entre la Russie et le Mali recueille plus de 8 millions de signatures- l’Algérie pourrait se connecter à l’équivalent russe du système SWIFT- Des pays africains dominent l’industrie mondiale de diamants.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

