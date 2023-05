https://fr.sputniknews.africa/20230531/lonu-est-faible-les-brics-pourraient-etre-lune-des-options-du-futur-selon-un-expert-nigerian-1059621689.html

L'Onu est "faible", les BRICS pourraient être "l'une des options" du futur, selon un expert nigérian

31.05.2023

Les profonds changements géopolitiques et économiques que subit le monde actuellement, pourraient entraîner davantage de valorisation pour le rôle des BRICS, indique à Sputnik Sampson Uwem-Edimo, président de l'Organisation des Nigérians de la diaspora (NIDO) en Russie.Sampson Uwem-Edimo évoque "un changement dans la façon dont les choses sont faites, dans notre cas, la façon dont les affaires sont faites, et la façon dont les pays seront liés les uns aux autres".La force des BRICSCréé en 2009, le groupe des BRICS comprend actuellement le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Ces derniers temps, plus de 30 pays ont fait la demande, de manière officielle ou officieuse, de rejoindre le groupe, selon Anil Sooklal, ambassadeur d'Afrique du Sud auprès des BRICS. Parmi eux se trouvent par exemple le Nigeria, l’Algérie, l’Égypte, les Émirats arabes unis.Considérés comme de grandes puissances émergentes, les membres des BRICS regroupent 31,5% du produit intérieur brut (PIB) mondial en 2023, contre 30,7% pour le G7.Liens entre la Russie et le NigeriaPrésent au forum de la Journée de l'exportation de Moscou, le Nigérian a évoqué le nombre croissant de ses compatriotes étudiant en Russie.En 2022, des cours de langue russe ont été introduits dans les universités nigérianes pour aider les jeunes qui souhaitaient étudier en Russie. Selon Sampson Uwem-Edimo, ce programme devrait être poussé plus activement pour combler le fossé de communication qui existe entre les deux nations.Pourtant, "quelques problèmes de base" persistent dans le domaine économique, en particulier de logistique, de transactions financières et celui de la "sensibilisation en Afrique envers les produits fabriqués en Russie", a-t-il noté.

