https://fr.sputniknews.africa/20230925/medecine-nucleaire-le-russe-rosatom-signe-un-memorandum-cle-avec-alger-1062346403.html

Médecine nucléaire: le russe Rosatom signe un mémorandum clé avec Alger

Médecine nucléaire: le russe Rosatom signe un mémorandum clé avec Alger

Dans le cadre d’un rapprochement entre la Russie et l’Algérie qui se poursuit depuis des mois, les deux pays se tournent désormais vers la médecine nucléaire... 25.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-25T17:18+0200

2023-09-25T17:18+0200

2023-09-25T17:18+0200

rosatom

algérie

russie

nucléaire

médecine

santé

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/0e/1058589710_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e54b20ea9f117e19ded3a7d11bce12f7.jpg

Rosatom, entreprise publique russe spécialisée dans le secteur de l'énergie nucléaire, développera les technologies de médecine nucléaire en Algérie. Un mémorandum d'accord ad hoc a été signé ce lundi à Vienne, en marge de la 67e session ordinaire de la Conférence générale de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique), avec le Commissariat à l’énergie atomique d’Algérie (COMENA)."Les parties se sont entendues pour réaliser des projets conjoints en matière de coopération dans l’utilisation de technologies nucléaires non énergétiques dans le secteur de la santé et dans le développement de la médecine nucléaire en Algérie, notamment dans le cadre de la création de centres de médecine nucléaire", indique un communiqué de Rosatom.Le document a été signé par le directeur général adjoint de Rosatom chargé des affaires internationales Boris Arseïev et Abdelhamid Mellah, commissaire algérien à l'énergie atomique.Un partenaire cléAu printemps dernier, Rosatom et le COMENA avaient également examiné la construction d'une centrale nucléaire en Algérie. L'Algérie est un partenaire clé pour la Russie dans le monde arabe et en Afrique, a déclaré Vladimir Poutine le 15 juin dernier, à l'issue de l'entrevue au Kremlin avec son homologue algérien. En plus du domaine de la santé, les deux pays avaient notamment décidé d’étendre leur coopération dans le secteur des hydrocarbures, après la visite d’Abdelmadjid Tebboune.

algérie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

rosatom, algérie, russie, nucléaire, médecine, santé, international