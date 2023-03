https://fr.sputniknews.africa/20230316/moscou-et-alger-envisagent-la-construction-par-la-russie-dune-centrale-nucleaire-en-algerie-1058213899.html

Moscou et Alger envisagent la construction par la Russie d'une centrale nucléaire en Algérie

Un objectif en vue depuis une quinzaine d'années: la construction d'une centrale nucléaire en Algérie a été au menu d'un entretien de professionnels. Le russe... 16.03.2023, Sputnik Afrique

Rosatom, Société nationale russe pour l’énergie atomique, et le Commissariat à l'énergie atomique d'Algérie ont examiné mercredi la construction d'une centrale nucléaire dans ce pays, a fait savoir la société russe sur Telegram.Les Algériens ont exposé le programme nucléaire de leur pays et les attentes du projet de centrale. Les experts de Rosatom, pour leur part, ont présenté leur conception d'ensemble. Ils ont porté une attention particulière aux réacteurs à eau pressurisée (REP) VVER-1200, de la génération III+, ainsi qu'aux réacteurs de faible puissance.Une lente progressionLa possibilité pour Rosatom de participer à la construction d'une centrale nucléaire en Algérie avait déjà été évoquée dans les années 2010. En 2015, la société annonçait avoir entamé des consultations sur ce sujet. Et en 2017, Rosatom a lancé des négociations initiales avec Alger sur la possibilité de ce chantier.Fin 2022, le directeur général de Rosatom Alexeï Likhatchov disait que la société menait des négociations sur la construction de centrales avec une dizaine de pays, dont 3 ou 4 sont déjà sur le point de conclure des accords intergouvernementaux. À l'heure actuelle, le portefeuille étranger de Rosatom comprend 34 réacteurs construits dans onze pays.

