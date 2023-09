https://fr.sputniknews.africa/20230924/londres-ne-restitue-pas-le-corps-dun-prince-ethiopien-mais-consent-a-envoyer-une-meche-de-cheveux-1062315525.html

Londres ne restitue pas le corps d'un prince éthiopien mais consent à envoyer une mèche de cheveux

Londres ne restitue pas le corps d’un prince éthiopien mais consent à envoyer une mèche de cheveux

Refusant de restituer à l'Éthiopie les restes du prince Alemayehu, décédé en 1879, le Royaume-Uni a remis à Addis Abeba une mèche de ses cheveux. 24.09.2023

2023-09-24T10:49+0200

2023-09-24T10:49+0200

2023-09-24T10:56+0200

Une mèche de cheveux d'un jeune prince éthiopien décédé il y a plus de 140 ans a été remise par le Royaume-Uni aux représentants de son pays d'origine lors d'une cérémonie à Londres cette semaine. L'ambassadeur d'Éthiopie au Royaume-Uni, Teferi Melesse, en a pris possession, ainsi que d'un certain nombre d'autres objets pillés au XIXe siècle par les Britanniques.C’est en 1868 que des soldats britanniques ont emmené le très jeune prince Alemayehu, âgé de sept ans, avec sa mère après avoir envahi la forteresse de son père, l'empereur Tewodros II, qui a préféré se suicider. L’impératrice est décédée elle aussi, des suites de la tuberculose. Le prince héritier est mort à son tour en Grande-Bretagne à l'âge de 18 ans, en 1879, sans jamais avoir revu l'Éthiopie. Il a été enterré au château de Windsor, près de Londres.Son pays natal a plusieurs fois demandé la restitution de son corps mais ces demandes ont été rejetées. En 2019, la Grande-Bretagne avait déjà rendu deux mèches de l'empereur Tewodros II qui étaient exposées au musée de l'armée britannique. Ce monarque est devenu une légende de résistance et d'abnégation pour les Éthiopiens.Un riche trésor pilléAprès la victoire de 1868, les Britanniques avaient également pillé des milliers d'objets culturels et religieux comme des couronnes d’or, des colliers, des robes précieuses et des manuscrits. Selon des historiens, des dizaines d'éléphants et des centaines de mules ont été nécessaires pour les emporter.Selon Teferi Melesse, l'Éthiopie continuera de faire pression sur Londres pour qu'il restitue davantage d'objets saisis dans la forteresse.Alula Pankhurst, membre du Comité national éthiopien pour la restitution du patrimoine, a déclaré aux médias britanniques qu'il se félicitait du retour des cheveux, mais que cela ne devrait être qu'un début. "La restitution des objets éthiopiens pillés par l'expédition britannique de 1868 à Magdala est importante pour la justice réparatrice et constitue un excellent moyen de construire de meilleures relations et collaborations entre les institutions britanniques et éthiopiennes."

