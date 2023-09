Des Marocains indignés par le changement de la date de fondation du Maroc sur Google, accusant Alger

https://fr.sputniknews.africa/20230924/des-marocains-indignes-par-le-changement-de-la-date-de-fondation-du-maroc-sur-google-accusant-alger-1062325936.html

La mésentente qui règne entre le Maroc et l'Algérie a gagné aussi le cyberespace. Certains Marocains ont ainsi protesté sur les réseaux sociaux contre les résultats, jugés inexacts, obtenus lors de la recherche sur Google de la date de fondation de leur pays, rapporte Morocco World News. Ils ont dénoncé une campagne de dénigrement qu’ils imputent à l'Algérie.Le moteur de recherche indique que la date de fondation du Maroc est le 7 avril 1956, celle de son indépendance contre l'occupation française. Les internautes marocains en sont mécontents. Ils sont en effet convaincus que le royaume a été fondé plusieurs siècles avant. L’Algérie a obtenu son indépendance de la France en 1962.Les internautes s'activent"Comment pouvons-nous avoir été fondés en 1956 alors que nous avons été le premier État à reconnaître l'indépendance de l'Amérique en 1777?", s‘interroge ainsi sur un réseau social l’influenceur Mohamed Lazar.D’autres internautes ont partagé des captures d'écran des résultats de recherche avant ce changement, qui montraient la date de 789 comme l'année de fondation du Maroc. Ils supposent qu'il pourrait y avoir une campagne organisée pour changer la date, et que des militants algériens seraient derrière. Ceux-ci voudraient présenter le Maroc comme un État créé par les Français, sans histoire significative avant le protectorat.Ces militants sont aussi soupçonnés d’avoir modifié des informations sur l’histoire du Maroc sur Wikipédia, que Google utilise souvent pour les réponses qu'il affiche sur sa page de résultats de recherche.Une longue histoireL'État marocain a été créé en 789, lorsque la dynastie des Idrisides s'est installée dans la ville de Volubilis, également connue sous le nom de Walili, rappelle le média. Peu après, sous le règne d'Idriss II, la capitale a été transférée à Fès, alors que la ville prospérait économiquement et culturellement. L'actuelle dynastie alaouite est née au XVIIe siècle. Durant cette période, le Maroc est devenu le premier pays à reconnaître l’indépendance américaine. Il a ensuite subi l’occupation française au début du XXe siècle, dont il a obtenu son indépendance en 1956.Des années de controversesCe nouveau différend entre le Maroc et l'Algérie intervient sur fond de décennies de tensions à propos du soutien par Alger au Front Polisario, un groupe armé revendiquant l'indépendance dans la région du Sahara occidental, au sud du Maroc. À l'été 2021, l'Algérie a rompu ses liens avec le Maroc et l’a accusé d'être à l'origine des incendies de forêt qui ont dévasté certaines régions du pays.

