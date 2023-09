https://fr.sputniknews.africa/20230924/dans-une-serieuse-impasse-lattitude-de-zelensky-pourrait-lui-faire-perdre-ses-soutiens-1062331537.html

"Dans une sérieuse impasse": l’attitude de Zelensky pourrait lui faire perdre ses soutiens

"Dans une sérieuse impasse": l'attitude de Zelensky pourrait lui faire perdre ses soutiens

Volodymyr Zelensky pourrait finir par agacer ses soutiens s'il continue à se présenter comme le dernier rempart de l'Occident face à la Russie, souligne The... 24.09.2023

Un comportement loin d’être irréprochable. Volodymyr Zelensky semble avoir changé de tactique pour solliciter des livraisons d’armes occidentales et sa stratégie agace, rapporte The Spectator. Le Président ukrainien ne présente plus désormais son pays comme une victime du conflit, mais comme le dernier rempart face à la Russie, ce qui pourrait agacer ses soutiens.Cette fiction peut flatter la population ukrainienne, mais ne séduit pas beaucoup à l’international, ajoute l’hebdomadaire britannique. Les Occidentaux "n’aiment pas se faire sermonner par Kiev", note ainsi la publication.Brouille avec VarsovieDe vives tensions sont déjà apparues ces dernières semaines chez les soutiens de Kiev. La Pologne, alliée indéfectible depuis le début du conflit, a notamment fait part de son exaspération, dans le sillage d’une crise à propos des exportations de céréales.Le Président polonais Mateusz Morawiecki avaient ainsi déclaré qu’il ne fournirait plus de nouveaux armements à Kiev, se contentant d’honorer les contrats signés jusqu’à présent. Il avait invité Volodymyr Zelensky à "ne plus jamais insulter les Polonais", alors que le dirigeant ukrainien avait pesté suite à l’arrêt des importations de céréales ukrainiennes.Certains observateurs ont d’ailleurs vu cette colère polonaise comme le symbole d’un scepticisme grandissant côté européen, alors que la contre-offensive ukrainienne s’enlise.Les demandes incessantes de Volodymyr Zelensky ont déjà exaspéré certains de ses soutiens par le passé. "Je ne suis pas Amazon", lui avait par exemple répondu Ben Wallace, ministre britannique de la Défense en marge du dernier sommet de l’Otan, ajoutant que les soutiens de Kiev voulaient "voir de la gratitude" et non des remontrances lorsqu’ils livraient du matériel.

