"Pas d'armes pour la paix": manifestation à Amsterdam contre les livraisons à l’Ukraine - vidéo

"Vous ne pouvez pas dire à la Russie: rendez-nous la Crimée, Donetsk et Lougansk. Cela n'arrivera pas, car ce sont des régions russes. Il ne faut pas fournir d'armes et d'argent à l'Ukraine. Plus il y a d'armes, plus il y a de morts. La seule chose à faire, c’est entamer les négociations", explique ainsi à Sputnik Irène, une manifestante néerlandaise.