Des réfugiés ukrainiens se rebellent aux Pays-Bas

Des réfugiés ukrainiens se rebellent aux Pays-Bas

"Pas d'intimité, mauvaise éducation pour les enfants et mauvaise hygiène." Des réfugiés ukrainiens mécontents de leurs conditions d'hébergement ont manifesté...

2023-04-16

2023-04-16T11:54+0200

2023-04-16T11:54+0200

Des dizaines de réfugiés ukrainiens se sont rassemblés à Harskamp, un village du centre-est des Pays-Bas dans la province de Gueldre, pour réclamer de meilleures conditions d’hébergement, rapporte le portail local GLD."La nourriture est mauvaise, l'éducation est mauvaise et les soins médicaux sont nuls", se plaint une autre réfugiée.Les réfugiés sont également préoccupés pour les enfants car l’armée s'entraîne à proximité. De plus, ils ne vont à l'école que deux jours par semaine.La municipalité reconnaît la légitimité de certaines plaintes des Ukrainiens. "Certains sont hébergés depuis plus d'un an dans des casernes militaires qui ne sont pas forcément adaptées au logement. Ce n'est certainement pas un lieu d'habitation optimal", a indiqué par écrit un porte-parole de la municipalité.Harskamp héberge actuellement environ 330 personnes. Ce nombre passera à environ 360 ou 370 dans un avenir proche.Les autorités locales disent comprendre les besoins des réfugiés. Cependant le site appartient à la Défense, il est obsolète et il faut du temps pour arranger les choses.47.500 nouvelles arrivées prévues pour 2023Début avril, le gouvernement néerlandais a décidé d’accorder à l’Ukraine 274 millions d’euros, notamment pour le redressement du pays et sa coopération avec l’Otan.En 2022, le pays a accueilli 88.000 réfugiés. Selon les estimations du secrétaire d’État néerlandais à la Justice et à la Sécurité Eric van der Burg, en 2023 on en attend 47.500 autres. À la fin de 2023, les Pays-Bas compteront plus de 135.000 Ukrainiens sur leur territoire.L’Onu évalue à 8,1 millions le nombre d’Ukrainiens en Europe.

