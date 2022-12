https://fr.sputniknews.africa/20221211/migrants-ukrainiens-laccueil-chaleureux-cede-sa-place-a-la-lassitude-1057238929.html

Migrants ukrainiens: l’accueil chaleureux cède sa place à la lassitude

L’accueil chaleureux réservé par les Européens à la première vague de réfugiés ukrainiens se refroidit à l’approche d’une nouvelle vague prévue pour l’hiver à venir, constate le Financial Times.Des pays membres de l’UE commencent à adopter des mesures législatives contre les migrants irréguliers.En outre, les pays de l'UE ainsi que la Norvège, la Suisse, l'Islande et le Liechtenstein ont reçu 680.640 demandes d'asile de ressortissants de pays comme la Syrie, l'Afghanistan et certaines régions d'Afrique et d'Asie, soit une augmentation de 54% par rapport à la même période de l'année précédente, selon l’Agence européenne pour l'asile.La politique de la porte ouverte remise en questionJusqu'à présent, l'Europe a maintenu sa politique de la porte ouverte envers les réfugiés ukrainiens, dont beaucoup sont rentrés chez eux après que l'attaque russe initiale ait été repoussée. Mais face aux craintes liées à un nouvel exode ukrainien, les tensions montent entre les États membres sur la manière de gérer les migrants irréguliers - des personnes qui ne remplissent pas les conditions légales pour entrer dans un pays - en provenance d'autres parties du monde.En Italie, la nouvelle présidente du Conseil Giorgia Meloni a multiplié les plaintes concernant le nombre de personnes originaires d’Asie et d’Afrique débarquant sur les côtes italiennes.Avec ses partenaires de coalition, elle demande plus d’aide à l’Europe, y compris une "défense" forte et unie des frontières extérieures de l’UE.Les Polonais ont peurLes Polonais ont "peur de la situation économique et de l'inflation et sont de plus en plus irrités par ce qu'ils perçoivent comme un traitement favorable des réfugiés ukrainiens", confie au FT le chef du bureau de Varsovie du Conseil européen des relations étrangères.Les autorités polonaises ont mis fin à de nombreuses subventions directes offertes aux Ukrainiens, notamment l'accès gratuit aux transports publics et un paiement unique de 300 zlotys (67 dollars) réclamé par plus d'un million d'Ukrainiens enregistrés. À partir de mars, les réfugiés séjournant en Pologne plus de 120 jours devront payer 50% du coût de tout logement fourni par le gouvernement.L’Allemagne demande une répartition entre les paysBerlin a appelé à son tour à un effort de solidarité de toute l’Union européenne.Après que Moscou a lancé son opération militaire spéciale le 24 février, des millions d’Ukrainiens ont fui le pays, cherchant refuge dans l’UE et en Moldavie mais aussi en Russie.Le 22 novembre, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a évalué à 4,8 millions le nombre de réfugiés en provenance d’Ukraine enregistrés pour une protection temporaire ou des mécanismes similaires dans l’UE.

