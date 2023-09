https://fr.sputniknews.africa/20230923/une-intervention-militaire-au-niger-serait-une-faute-previent-lex-president-issoufou-1062305040.html

Une intervention militaire au Niger serait une "faute", prévient l'ex-Président Issoufou

Mahamadou Issoufou s'est prononcé contre une intervention militaire au Niger, soulignant qu'elle ne permettra pas de rétablir "un ordre démocratique stable". 23.09.2023, Sputnik Afrique

L'ancien président du Niger Mahamadou Issoufou (2011-2021), discret depuis le coup d'Etat du 26 juillet, a estimé samedi qu'une intervention militaire extérieure contre son pays pour rétablir l'ordre constitutionnel serait une "faute", appelant à une "solution négociée"."Une intervention militaire extérieure, dont les conséquences humaines et matérielles sont incalculables, y sera une source d'instabilité durable (...) Plus qu'une erreur, y recourir serait une faute. Je suis sûr que les chefs d'Etat de la Cedeao puiseront dans leur immense sagesse pour ne pas commettre une telle faute", a-t-il ajouté. La communauté économique des Etats d'Afrique de l'ouest (Cedeao) menace depuis plusieurs semaines d'une intervention militaire pour rétablir le Président renversé, Mohamed Bazoum, qui avait succédé à M.Issoufou.Elle avait annoncé que le jour et les modalités de l'opération avaient été décidés, priorisant toutefois la voie diplomatique.Soutenue par plusieurs pays occidentaux, dont la France, l'organisation ouest-africaine reste désormais relativement silencieuse sur la question d'une éventuelle intervention.

