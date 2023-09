https://fr.sputniknews.africa/20230923/le-fosse-strategique-se-creuse-entre-kiev-et-washington-selon-le-new-york-times-1062309479.html

Le "fossé stratégique" se creuse entre Kiev et Washington, selon le New York Times

Kiev et Washington ne parviennent plus à s’entendre sur les objectifs à atteindre, alors que la contre-offensive ukrainienne s’est enlisée, rapporte le New... 23.09.2023, Sputnik Afrique

Dialogue de sourds. Alors que le Président ukrainien a tenté de faire bonne figure lors de sa visite aux États-Unis, les tensions s’accumulent entre Washington et Kiev à propos de la contre-offensive, rapporte le New York Times. Le quotidien américain parle même d’un "fossé stratégique" entre les décideurs militaires des deux parties.Plusieurs responsables américains ne comprennent pas l’entêtement du dirigeant ukrainien à propos de la ville d’Artiomovsk (Bakhmout) et souhaiteraient que Kiev concentre ses troupes "davantage sur le sud".Durant sa tournée américaine, Volodymyr Zelensky a pour sa part rejeté l’idée selon laquelle l’Ukraine n’élaborait pas ses plans, déclarant que ses forces suivaient un "plan global".Peu d’espoir d’isoler la CriméeLa vision américaine privilégie toujours une pression vers la ville de Melitopol, dans le sud de l’Ukraine. Cette avancée permettrait de bombarder les lignes d’approvisionnement russes vers la Crimée, mais cela s’avère difficile. De nombreux observateurs pensent désormais que l’Ukraine n’arrivera pas à isoler la péninsule en coupant les lignes russes.L’arrivée de l’automne devrait par ailleurs rendre difficile la progression des unités ukrainiennes, ralenties par la boue et le terrain meuble. Les responsables américains soulignent que l’armée ukrainienne aura besoin dans les prochaines semaines de reconstituer son stock d’équipements et de reposer ses forces, épuisées par les combats de l’été.La Russie a pris le contrôle de la ville d’Artiomovsk en mai dernier. L’intensité des combats autour de la ville avait été soulignée par de nombreux observateurs, certains parlant de "hachoir à viande" ou de "chaudron de la mort" pour les forces ukrainiennes, à l’exemple de l’ancien sénateur de Virginie Richard Black. Kiev essaie depuis de reprendre la ville.

