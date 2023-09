La météo va désormais compliquer la tâche des forces ukrainiennes, selon le Wall Street Journal

https://fr.sputniknews.africa/20230917/la-meteo-va-desormais-compliquer-la-tache-des-forces-ukrainiennes-selon-le-wall-street-journal--1062178543.html

Déjà à la peine, la contre-offensive ukrainienne va se heurter aux mauvaises conditions climatiques dans les semaines à venir, a affirmé le Wall Street... 17.09.2023, Sputnik Afrique

Comme si ce n'était pas suffisant! En grande difficulté pour percer les lignes de défenses russes, les forces ukrainiennes vont désormais devoir se coltiner la mauvaise météo d'automne, comme l'explique le Wall Street Journal.Avec les pluies va en effet s'ouvrir une période de "raspoutitsa" (littéralement "saison des mauvaises routes" en russe), qui freinera la progression des troupes. L'inquiétude majeure concerne les équipements blindés lourds, qui pourraient avoir du mal à exploiter une brèche dans les défenses russes, à cause d'un terrain trop boueux ou enneigé.Mi-septembre, Kyrylo Boudanov, chef du service de renseignement militaire ukrainien, avait déjà admis qu'il serait "plus difficile de se battre dans le froid, l'humidité et la boue", tout en assurant que les combats aller continuer "d'une manière ou d'une autre".Pas mieux en hiverLe phénomène de "raspoutitsa" devrait culminer en novembre et début décembre, période où les conditions seront les plus dangereuse. Mais l'arrivée de l'hiver, qui durcira la boue, ne sera pas forcément favorable aux forces ukrainiennes, souligne encore le Wall Street Journal. La neige rend en effet plus visible les mouvements d'unités, en particulier par les drones dont l'armée russe fait un usage massif.Début septembre, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déjà déclaré que la contre-offensive n'était "pas un film avec un happy end", admettant avoir déjà perdu "beaucoup d'hommes".Certains observateurs mettent par ailleurs l'accent sur l'épuisement des réserves humaines de l'armée de Kiev, qui engage désormais ses ressources stratégiques. Dans cette logique, le dernier élan près du village de Robotino pourrait être le chant du cygne, comme l'expliquait récemment Scott Ritter, ancien officier de renseignement américain.

