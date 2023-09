https://fr.sputniknews.africa/20230919/nouvelles-tensions-entre-larmenie-et-lazerbaidjan-moscou-appelle-a-stopper-leffusion-de-sang-1062222406.html

Nouvelles tensions entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan: Moscou appelle à "stopper l’effusion de sang"

Nouvelles tensions entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan: Moscou appelle à "stopper l’effusion de sang"

En réaction au lancement d’une "opération antiterroriste" par l’Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh, Moscou a appelé les parties à une solution diplomatique. La... 19.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-19T18:00+0200

2023-09-19T18:00+0200

2023-09-19T18:00+0200

russie

azerbaïdjan

arménie

tensions

sang

maria zakharova

haut-karabakh

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0b/1e/1044856936_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_2b96784c983038ee0aca239ce2ca12c8.jpg

La Russie est fortement inquiète par l'escalade du conflit dans le Haut Karabakh et exhorte les parties à se tourner vers un règlement diplomatique, a déclaré ce 19 septembre Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères lors du briefing quotidien.Plus tôt dans la journée, la Défense azerbaïdjanaise a annoncé le lancement d’une "opération antiterroriste" dans le Haut Karabakh, région disputée avec l’Arménie depuis 1988. Les actions visent à "restaurer l'ordre constitutionnel de la République d'Azerbaïdjan", affirme Bakou tout en précisant queles civils et les infrastructures civiles ne sont pas des cibles.De son côté, le ministère arménien de la Défense a fait part de l’absence de ses unités militaires dans cette zone.Toutefois, Moscou a également noté que "toutes les mesures visant à une résolution pacifique du problème du Karabakh sont prescrites dans une série de déclarations trilatérales des dirigeants de la Russie, de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, qui ont été adoptées au cours de la période 2020-2022".La Russie a été avertie juste avant le débutDes informations sur l'"opération antiterroriste" dans le Haut-Karabakh n’ont pas été communiquées aux forces de maintien de la paix russes à l’avance, mais à quelques minutes avant le début des hostilités, a affirmé Mme Zakharova.Mme Zakharova a déclaré que la Russie entretenait actuellement des contacts sur la situation au Haut-Karabakh, y compris avec la partie azerbaïdjanaise, et que le ministère des affaires étrangères ferait une déclaration sur les résultats.Regain des hostilitésCe 19 septembre, le Premier ministre arménien Pachinian a déclaré que les forces armées azerbaïdjanaises bombardaient l'ensemble du territoire du Haut-Karabakh afin d'établir le contrôle des zones peuplées. De son côté, les militaires azerbaïdjanais ont annoncé la destruction d’un radar dans cette région. Environ une trentaine de civils ont été blessés, deux autres tués, a indiqué un commissaire des droits de l’Homme de cette République autoproclamée.Erevan a officiellement lancé un appel au Conseil de sécurité de l’Onu et aux soldats de la paix russes à entreprendre des mesures pour cesser les hostilités lancées par Bakou.De son côté, le Karabakh dit que des combats sont en cours le long de "toute la ligne de contact" avec l'Azerbaïdjan.Des tensions continues dans le Haut-KarabakhL’Azerbaïdjan et l’Arménie se disputent la région du Haut-Karabakh à majorité arménienne depuis 1988, lorsque ce dernier a proclamé unilatéralement son indépendance par rapport à la république socialiste soviétique d’Azerbaïdjan.Fin septembre 2020, les hostilités ont débouché sur un conflit armé qui a duré au moins six semaines. Plus de 6.500 personnes ont été tués.Le 9 novembre de la même année, Bakou et Erevan, avec la médiation de Moscou, se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu complet et le déploiement d’un contingent russe dans la zone de conflit. En outre, les régions de Kelbadjar d'Agdam et de Lachin ont été cédées à Bakou.L'année dernière, L’Arménie et l’Azerbaïdjan avec la médiation de la Russie, des États-Unis et de l'Union européenne (UE), ont commencé à discuter d'un futur traité de paix. Fin mai de cette année, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré qu'Erevan était prêt à reconnaître la souveraineté de l'Azerbaïdjan à l'intérieur des frontières soviétiques.Le dirigeant azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré que l'Azerbaïdjan et l'Arménie pourraient signer un traité de paix d'ici la fin de l'année si Erevan ne changeait pas de position.

russie

azerbaïdjan

arménie

haut-karabakh

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, azerbaïdjan, arménie, tensions, sang, maria zakharova, haut-karabakh