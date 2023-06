https://fr.sputniknews.africa/20230615/washingtonaurait-lance-un-ultimatum-au-haut-karabakh-moscou-commente-1059944252.html

Washington aurait lancé un ultimatum au Haut-Karabakh, Moscou commente

Washington aurait lancé un ultimatum au Haut-Karabakh, Moscou commente

Les États-Unis, qui cherchent à imposer leur médiation dans le conflit arméno-azerbaïdjanais, profèrent des menaces à l’encontre du Haut-Karabakh, au centre du... 15.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-15T16:06+0200

2023-06-15T16:06+0200

2023-06-15T16:06+0200

russie

arménie

ministère azerbaïdjanais de la défense

états-unis

international

haut-karabakh

maria zakharova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/19/1055371905_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_bf7e521ce752362948b7a3cf9bded980.jpg

Les autorités américaines ont lancé un ultimatum au Haut-Karabakh pour le pousser à rencontrer les représentants de l’Azerbaïdjan dans un pays tiers en présence d’un représentant des États-Unis, a déclaré ce jeudi 15 juin à Sputnik une source diplomatique à Washington.Selon la source, "si les dirigeants du Karabakh refusent ce contact, ils sont menacés d'une opération antiterroriste azerbaïdjanaise dans la région".La Russie réagitSi les informations sur les menaces proférées par les États-Unis à l’encontre du Haut-Karabakh se confirment, cela sapera une nouvelle fois de plus la réputation de Washington en tant que médiateur, a déclaré à Saint-Pétersbourg la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.Ces derniers temps, les États-Unis s’impliquent activement dans le processus de règlement de la crise entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. En février, une réunion trilatérale s'est tenue à Munich entre le Président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, et le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan devaient se rencontrer à Washington le 12 juin, mais la réunion a été reportée à la demande de Bakou. Moscou avait qualifié la médiation de l'UE et des États-Unis comme une tentative d’évincer la Russie des négociations, plutôt que de stabiliser la situation dans la région.Une situation tendue qui perdureL’Azerbaïdjan et l’Arménie se disputent la région du Haut-Karabakh à majorité arménienne depuis 1988, lorsque ce dernier a proclamé unilatéralement son indépendance par rapport à la république socialiste soviétique d’Azerbaïdjan.La situation s’est de nouveau aggravée dans la région le 27 septembre 2020, des combats ont éclaté. Le conflit armé a duré au moins six semaines, causant plus de 6.500 morts et a été sanctionné par une défaite de l'armée arménienne.Le 9 novembre de la même année, après une médiation russe, Bakou et Erevan ont signé un accord de cessez-le-feu qui envisageait le déploiement d’un contingent russe dans la zone de conflit. Erevan a dû céder à Bakou des territoires contrôlés par les indépendantistes arméniens.L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont commencé en 2022 à négocier un traité de paix avec la médiation de Moscou, Bruxelles et Washington. Mais la situation reste tendue avec des affrontements frontaliers réguliers.Après les entretiens de Munich du 18 février, le Président azerbaïdjanais a déclaré que le traité de paix devait être rédigé "sur la base des normes et principes internationaux" et qu'aucune disposition relative au Haut-Karabakh n'était autorisée dans le document. Fin mai, le Premier ministre arménien a déclaré que son pays et l'Azerbaïdjan reconnaissaient mutuellement leur intégrité territoriale à l'intérieur des limites administratives de l’époque soviétique.

russie

arménie

états-unis

haut-karabakh

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, arménie, ministère azerbaïdjanais de la défense, états-unis, international, haut-karabakh, maria zakharova