Manières, foi, obéissance: 3 pays africains dans un classement des qualités attendues des enfants

L'Égypte, le Nigeria et le Maroc forment le top 3 des pays du monde où une majorité écrasante des adultes estiment qu'il est important que leurs enfants...

Plus que les autres pays, trois États africains valorisent les bonnes manières comme une qualité primordiale des enfants, ressort-il d’une étude de la World Values Survey (WVS), rendu publique par le King’s College de Londres. Intitulée Priorités parentales: attitudes internationales envers l'éducation des enfants, l’enquête couvre un large éventail de comportements, de croyances et de valeurs.Ainsi, les bonnes manières sont largement plébiscitées en Égypte (96%), au Nigeria (89%) et au Maroc (88%). Ces résultats font de ces pays africains les trois premiers dans le questionnaire.Une autre qualité est largement appréciée: la foi religieuse. Les adultes d’Égypte (82%), d’Indonésie (75%), du Nigeria (73%) et du Maroc (67%) placent ce trait comme "particulièrement important" pour l’enfant.L’obéissance est également relativement valorisée: le Nigeria occupe la première place dans ce volet avec 58% de voix. L’Égypte est troisième (56%) et le Maroc sixième (36%).D’autres qualités, qui figuraient dans le questionnaire, n’ont visiblement pas intéressé les adultes de ces pays. Par contre, le sens de la responsabilité a été plébiscité le plus par la Corée du Sud (88%). La détermination et la persévérance sont appréciées le plus au Japon (63%), l’indépendance en Norvège (85%) et l’altruismeen France (45%).Au total, des habitants de 24 pays ont participé à l’étude.

