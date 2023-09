https://fr.sputniknews.africa/20230919/la-france-songerait-a-reduire-sa-presence-au-sahel-1062222039.html

La France songerait à réduire sa présence au Sahel

La France songerait à réduire sa présence au Sahel

Paris pourrait réduire son empreinte opérationnelle en Afrique, selon le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace française, relayé par Defense... 19.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-19T18:01+0200

2023-09-19T18:01+0200

2023-09-19T18:01+0200

afrique subsaharienne

sahel

france

militaires

armée

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/11/1055195814_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2ae5816a8df1cf3f7ce33d91dccb0c24.jpg

La France veut-elle réduire sa présence au Sahel? L’option a été évoquée par le général Stéphane Mille, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace française, relayé par le média américain Defense One.Paris "réduira ses forces en Afrique, probablement à l’avenir", a déclaré le général le 18 septembre, selon le média.Le ministère français des Armées ne s’est pas exprimé sur le sujet.Soutien maintenuPourtant, Paris ne mettra pas fin à son soutien aux missions antiterroristes au Sahel, a fait savoir le haut gradé français. Le pays travaillera plutôt avec différents gouvernements pour mieux comprendre quels sont leurs besoins spécifiques et éventuellement déployer des forces lorsque cela sera nécessaire pour différentes éventualités et événements, "pendant un certain temps, pour la formation"."C'est une bonne utilisation des capacités de l'armée de l'air, en particulier des avions de transport ", a-t-il avancé.Dispositif français réduit au SahelCette déclaration survient dans le contexte de retrait des forces françaises du Mali en 2022 et du Burkina Faso en 2023, engagées dans des opérations antiterroristes.En août, les militaires parvenus au pouvoir au Niger ont dénoncé les accords militaires bilatéraux avec Paris, alors que le pays connaît une hausse des sentiments antifrançais.

afrique subsaharienne

sahel

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, sahel, france, militaires, armée