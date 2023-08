https://fr.sputniknews.africa/20230813/la-france-est-particulierement-influente-en-afrique-insiste-le-ministre-francais-des-armees-1061306350.html

"La France est particulièrement influente en Afrique", insiste son ministre des Armées

La position de la France en Afrique ne s’est pas affaiblie, même si le pays subit des tentatives de déstabilisation, a affirmé le ministre français des Armées... 13.08.2023, Sputnik Afrique

Tout va très bien, Madame la Marquise. Alors que les forces militaires et la diplomatie française sont de plus en plus contestées en Afrique, Paris n’a pas perdu son influence sur le continent, a affirmé à Var Matin le ministre des Armées, Sébastien Lecornu.Le haut fonctionnaire a assuré que la France était toujours "particulièrement influente" en Afrique, mais que sa position l’exposait à des campagnes de déstabilisation.Le ministre a par ailleurs souligné que la question sécuritaire était plus importante que celle de l’influence. Il a accusé les autorités de la Transition malienne d’avoir arrêté la lutte contre le terrorisme et a dit craindre la présence d’un foyer terroriste de l’autre côté de la Méditerranée.La France contestéeDepuis plusieurs mois, Paris multiplie les échecs sur le continent africain. Une grogne anti-française s’est installée dans certains pays, en particulier en Afrique de l’Ouest, qui a notamment mené au départ des forces militaires au Burkina Faso et en République centrafricaine.Le même scénario semble vouloir se répéter au Niger, traditionnel soutien français dans la région. Après le renversement du Président Mohamed Bazoum, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) a ainsi envoyé un ultimatum à Paris exigeant le retrait du contingent militaire français sur place dans un délai d’un mois.De nombreux observateurs voient dans ces bouleversements le signe de l’échec français dans la lutte contre le terrorisme. Le 7 août, 94 sénateurs français avaient ainsi envoyé une lettre au Président Emmanuel Macron, regrettant "l'échec de l'opération Barkhane" et " l'effacement de la France" sur le continent africain.

