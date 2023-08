Le délai imparti aux forces françaises au Niger va expirer, selon le CNSP

"Les FDS et le peuple nigérien sont mobilisés et déterminés à faire échec à toute entreprise de déstabilisation, aussi ils rappellent que non seulement l’État du Niger a dénoncé dans le communiqué N°19 du 3 août tous les accords de défense et de sécurité qui ont été signés entre le Niger et la France, mais également que depuis cette date, les délais accordés aux armées françaises pour quitter le territoire nigérien conformément à ces accords sont en train de courir", indique-t-il dans une allocution vidéo partagée sur les réseaux sociaux.