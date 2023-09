https://fr.sputniknews.africa/20230919/la-france-devient-plus-dependante-au-gaz-algerien-1062219920.html

La France devient plus dépendante au gaz algérien

La France devient plus dépendante au gaz algérien

Soucieuse de diversifier ses livraisons énergétiques, la France a considérablement augmenté ses achats d’hydrocarbures algériens durant le premier semestre de... 19.09.2023, Sputnik Afrique

En quête de nouveaux fournisseurs de gaz, Paris se tourne de plus en plus vers Alger. Ainsi, les importations françaises de gaz algérien ont connu une augmentation de 92,1% durant le premier semestre de 2023, selon les données des douanes françaises relayées par La Lettre économique d’Algérie, revue publiée par le ministère français de l’Économie et des Finances.Les achats s’élèvent à 1,6 milliard de dollars. Les volumes représentent la moitié des importations totales de gaz de la France dans le monde.La France y a importé également du pétrole pour 1,03 milliard de dollars et de dérivés pétroliers pour 501,7 millions de dollars. Au total, les importations d’hydrocarbures ont bondi de 35,1% par rapport à la même période de l’année 2022.Expéditions de gaz russeLes tentatives de la France de diversifier ses approvisionnements énergétiques s’expliquent par la diminution des approvisionnements européens, principalement en raison de la réduction des expéditions de gaz russe.En effet, Moscou n’a jamais visé à interrompre ses livraisons de gaz. En réponse aux sanctions que l’Union européenne ne cesse d’introduire depuis plus d’un an déjà, la partie russe a introduit un programme qui oblige les importateurs à payer en roubles leur énergie. Ce que plusieurs pays européens ne souhaitent pas faire.

