https://fr.sputniknews.africa/20230919/la-france-accumule-les-echecs-en-afrique-et-cede-sa-place-aux-usa-selon-le-chef-dun-parti-francais-1062227783.html

La France accumule les échecs en Afrique et cède sa place aux USA, selon le chef d’un parti français

La France accumule les échecs en Afrique et cède sa place aux USA, selon le chef d’un parti français

La France perd progressivement son empire en Afrique sur fond de consolidation de l’influence de Washington dans la région, a indiqué à Sputnik Afrique... 19.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-19T22:02+0200

2023-09-19T22:02+0200

2023-09-19T22:02+0200

afrique

russie

états-unis

france

international

influence

sputnik

opinion

françois asselineau

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104305/53/1043055376_0:404:4032:2672_1920x0_80_0_0_78e0497810b903a0f67de2802754630c.jpg

La France n'a plus vraiment les moyens d'entretenir ou de prétendre avoir comme "chasse gardée" l'Afrique, suite à des échecs majeurs d’Emmanuel Macron, tandis que les États-Unis gagnent du terrain, a déclaré à Sputnik Afrique François Asselineau, président de l’Union populaire républicaine (URP).Selon l’homme politique français, "l’une des stratégies des États-Unis en Afrique de l'Ouest c'est progressivement supplanter la France", en éliminant un élément très important, la francophonie, qui est un atout mondial.Un coup de force soutenu par Washington?Dans ce contexte, M.Asselineau n’exclut pas que Washington ait pu laisser faire le coup de force au Niger. Pour lui, cela peut être justifié par la venue discrète à Niamey, afin de discuter de suite avec les militaires au pouvoir, de la numéro deux du département d'État américain Victoria Nuland, sans avoir au préalable informé le gouvernement français.Et d’ajouter que "quand on a des amis comme les États-Unis, on n'a plus besoin d'avoir des ennemis".Un tournant vers la RussieDe plus, la presse française a eu tendance à utiliser comme d'habitude la Russie comme bouc émissaire de ses malheurs au lieu de se pencher sur les intérêts américains dans la situation au Niger, insiste-t-il. Pour lui, objectivement, Washington s’est immiscé en fin stratège.Avant d’ajouter qu'il y a en effet une volonté russe de faire une percée en Afrique. Même si la Russie n'a pas forcément beaucoup d'efforts à faire puisque, ce qui se cache quand-même dans tous ces mouvements au Sahel, c'est un rejet de la présence française, de l'impérialisme français, mais aussi derrière un peu de l'impérialisme américain, de l'impérialisme occidental de façon générale. De ce fait, la Russie est perçue aux yeux des peuples africains comme étant opposée à "unedécadence générale occidentale des mœurs, des contraires aux principes bibliques que d'ailleurs l'Occident a lui-même développé et a apporté en Afrique":La prise de conscience africaineActuellement, en Afrique, et aussi dans beaucoup d'autres régions du monde, il y a une volonté de beaucoup de peuples de se soustraire, voire de mettre un terme à la domination occidentale du monde, note M.Asselineau.Cela témoigne de cette volonté d'un grand nombre de parties du monde, tout spécialement en Afrique de se défaire de cet impérialisme occidental et en particulier d'un sujet dont on ne parle que très peu dans les médias et qui représente les valeurs contemporaines: culture LGBT, théorie du genre, etc.Le flop MacronRevenant sur la réaction du Président français au coup d’État au Niger et ses menaces de recours à la force si le Président renversé Bazoum n’est pas restitué, il a mis en exergue le caractère irrationnel et déplacé de ses exigences. Une approche qui se distingue de celle de Washington qui semble tisser doucement sa politique dans la région, selon le chef de l’URP.M.Asselineau a expliqué à Sputnik Afrique que les Américains sont dirigés par des gens qui sont "un tout petit peu moins siphonnés, un peu moins cinglés" que le Président français Emmanuel Macron. Les troupes américaines ne veulent pas être mêlées à une éventuelle initiative militaire "délirante que prendrait Macron s'il voulait intervenir militairement en faveur de Bazoum".Selon lui, le dirigeant français a tout fait et tout ce qu’il fait se retourne contre la France.C’est une décision prise par le Président Macron, sans l’avis du concerné et de son ministre de tutelle, conclut-il.Cette politique vient, selon François Asselineau, de la conviction du Président français, selon laquelle

afrique

russie

états-unis

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, russie, états-unis, france, international, influence, sputnik, opinion, françois asselineau