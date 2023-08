https://fr.sputniknews.africa/20230809/selon-le-responsable-dun-media-la-france-est-en-train-de-sortir-de-lhistoire-de-lafrique-1061206297.html

Selon le responsable d'un média: "La France est en train de sortir de l’histoire de l'Afrique"

La destitution de Mohamed Bazoum a déclenché un vent de panique dans la classe politique hexagonale. Des parlementaires français ont interpellé Emmanuel Macron... 09.08.2023, Sputnik Afrique

Selon le responsable d'un média: «La France est en train de sortir de l’histoire de l'Afrique» La destitution de Mohamed Bazoum a déclenché un vent de panique dans la classe politique hexagonale. Des parlementaires français ont interpellé Emmanuel Macron dans une lettre ouverte sur la place et le rôle de la France en Afrique. Pour Sputnik Afrique, le journaliste Majed Nehmé réagit à cette initiative.

"Cette lettre est vraiment étonnante dans la mesure où ceux qui ont l'initiative de cet appel publié dans le Figaro, sont surtout de la mouvance droitière et sont pour la Françafrique, c'est à dire le pillage de l'Afrique et la présence militaire française en Afrique", note Majed Nehmé, directeur de la rédaction du mensuel 2A Magazine.Retrouvez également dans ce numéro:-Elhadji Idi Abdou, vice-président de l'ONG "Alliance pour la paix et la sécurité – Niger" (APAISE-NIGER), sur les plans d’intervention militaire au Niger et sur la situation dans le pays.- Jean René Ndouma, expert consultant en marchés financiers, sur l'économie russe et la place de l'Afrique dans le nouvel ordre economique.- Karen Dallakian, vétérinaire russe et président de la fondation de défense des animaux "Sauve-moi", et Hussein Sadick Mdachi, gardien d’animaux au zoo de Tabora en Tanzanie, sur le sauvetage d’un lionceau et son transfert en Tanzanie.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- La France est accusée d’avoir violé l’espace aérien du Niger.- La zone euro va payer une douloureuse addition en 2024.- Le Zimbabwe reprend ses exportations alimentaires.- Victoria Nuland pensait qu’on pouvait arnaquer le Niger comme l’Ukraine, selon la diplomatie russe.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

