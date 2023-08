https://fr.sputniknews.africa/20230814/paris-boude-washington-pour-sa-position-au-niger-selon-le-figaro-1061328207.html

Paris boude Washington pour sa position au Niger, selon le Figaro

Paris boude Washington pour sa position au Niger, selon le Figaro

La diplomatie française n’apprécierait pas du tout que Washington soit ouvert à la négociation avec les nouvelles autorités nigériennes, rapporte Le Figaro... 14.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-14T15:30+0200

2023-08-14T15:30+0200

2023-08-14T15:30+0200

international

états-unis

diplomatie

niger

base militaire

base militaire us

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/0b/1061247253_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_a01b3391a7ad100335bf97d5eaff6e50.jpg

"Avec des alliés comme ça, on n’a pas besoin d’ennemis". La boutade semble avoir été remise au goût du jour au Quai d’Orsay, alors que la France se fait doubler sur la question nigérienne par son allié américain, rapporte Le Figaro.Paris serait en effet furieux de voir Washington négocier avec les nouveaux maîtres du pays, après que le Président Mohamed Bazoum a été mis hors-jeu. La visite au Niger de Victoria Nuland, numéro trois de la diplomatie américaine, exaspère notamment côté français. Les Américains "ont fait tout le contraire de ce qu’on pensait qu’ils feraient", explique-t-on ainsi au Quai d’Orsay.Autre pomme de discorde entre la France et les États-Unis: une potentielle intervention militaire, sous l’égide de la CEDEAO. Alors que Paris pousse très fort en ce sens, Washington a initialement fermé la porte à un recours à la force, voulant préserver avant tout ses intérêts dans la région. "Il n’y a pas de solution militaire acceptable", déclarait ainsi début août le secrétaire d’État américain, Antony Blinken. Un coup dur pour Paris.Ce 10 août, Washington a néanmoins déclaré soutenir "pleinement" la décision de la CEDEAO d’intervenir militairement dans le pays.Bases américainesPour les Américains, le principal enjeu au Niger réside dans la préservation de leurs bases militaires, à Niamey et Agadez, souligne encore le quotidien français. Au total, quelque 1.300 soldats américains sont répartis dans le pays. Un pivot capital américain dans la bande sahélo-saharienne. L’aérodrome d’Agadez permet en particulier de faire décoller les drones américains et de déployer leur réseau de surveillance jusqu’en Libye.La France lâchée par tousL’abandon de l’allié français constitue une rupture dans la politique étrangère américaine, qui jusque-là avait toujours privilégié sa relation avec Paris à ses intérêts au Sahel, explique pour sa part au Figaro Michael Shurkin, chercheur associé à l’Atlantic Council. Mais la France semble vraiment être devenue le mouton noir en Afrique de l’Ouest.Les autres alliés traditionnels de Paris sont aussi bien discrets sur le dossier nigérien. Ni l’Allemagne, ni l’Italie, ni la Belgique n’ont pour l’heure remis en cause les exigences des nouvelles autorités, notamment lorsqu’elles demandent un retrait militaire français du pays. Berlin a en particulier besoin du Niger pour organiser son propre retrait du Mali, alors que Rome veut éviter une nouvelle crise migratoire, souligne Le Figaro.

états-unis

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, états-unis, diplomatie, niger, base militaire, base militaire us