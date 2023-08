https://fr.sputniknews.africa/20230810/une-intervention-de-la-cedeaoau-nigersera-une-decision-suicidaire-1061232216.html

Une intervention de la CEDEAO au Niger sera "une décision suicidaire"

Une intervention de la CEDEAO au Niger sera "une décision suicidaire"

Une éventuelle intervention militaire de la СEDEAO pour mettre fin au coup d’État au Niger, déstabilisera la région et aggravera le problème du terrorisme, a... 10.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-10T18:39+0200

2023-08-10T18:39+0200

2023-08-10T18:39+0200

afrique

afrique subsaharienne

niger

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

intervention

militaires

décision

suicide

terrorisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104223/49/1042234954_34:0:1246:682_1920x0_80_0_0_c7425469fc6234bdf087fa7d458d9d9b.jpg

L'intervention militaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) au Niger, si elle avait lieu, "aurait forcément un impact négatif dans la lutte contre le terrorisme, puisqu’elle diminuerait les forces disponibles pour lutter contre la menace terroriste", a déclaré ce 10 août à Sputnik Afrique Amzat Boukari-Yabara, panafricaniste.Selon le panafricain, une possible intervention de la CEDEAO disloquerait probablement les armées des pays du Sahel. D'autant plus que la région du Sahel est en proie ces dernières années à de sérieux problèmes de terrorisme.Le président du Conseil national de sauvegarde de la patrie (CNSP), le général Abdourahamane Tiani, est au pouvoir au Niger depuis le 26 juillet après avoir renversé le Président Mohamed Bazoum, élu en 2021, qui est toujours retenu à Niamey.Le 30 juillet, le CNSP s'était vu donner un ultimatum d'une semaine par la CEDEAO pour rétablir l’ordre constitutionnel, mais aussi pour faire remettre au pouvoir le Président déchu, sous menace d'une intervention militaire.Le Mali, le Burkina Faso et la Russie font partie des pays qui ont mis en garde contre un tel acte.

afrique

afrique subsaharienne

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique subsaharienne, niger, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), intervention, militaires, décision, suicide, terrorisme