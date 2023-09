https://fr.sputniknews.africa/20230919/elon-musk-evoque-un-projet-de-rendre-x-payant-1062211005.html

Elon Musk évoque un projet de rendre X payant

Elon Musk évoque un projet de rendre X payant

La plateforme X, anciennement connue comme Twitter, pourrait devenir payante pour ses utilisateurs. Cette mesure permettrait de lutter contre "les armées de... 19.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-19T12:31+0200

2023-09-19T12:31+0200

2023-09-19T12:36+0200

elon musk

twitter

réseaux sociaux

robot

blogueurs

montant

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/13/1062211173_0:68:3401:1981_1920x0_80_0_0_1fef7a0f94e84bbe0c2e8b44c0f4686e.jpg

Payer pour pouvoir écrire dans X, l’ex-Twitter? L'entrepreneur américain Elon Musk, propriétaire de la société, a déclaré dans une conversation avec le Premier ministre d’Israël qu’il envisage de facturer mensuellement les utilisateurs du réseau social."Nous envisageons d'introduire un petit paiement mensuel pour l'utilisation du système X", a avancé le milliardaire lors d'une table ronde avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La conversation a été diffusée sur X sur le compte du dirigeant de l’État hébreu.Selon lui, la facturation vise avant tout à lutter contre de vastes "armées de robots". Elon Musk a promis qu’il s’agirait d’un montant mineur.Nombre d’utilisateursLa plateforme de microblogging compte à ce jour 550 millions d'utilisateurs mensuels, a fait savoir le milliardaire durant cette discussion. Cela génère entre 100 et 200 millions de publications par jour.Reprise de TwitterÀ la tête de la société astronautique SpaceX et du fabricant automobile Tesla, Elon Musk a repris Twitter fin 2022 pour 44 milliards de dollars.En juillet 2023, le nom de la plateforme a été changé pour X. Depuis, le milliardaire avance différentes initiatives concernant le réseau social. Ainsi, il a introduit une option payante et supprimé la modération du contenu.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

elon musk, twitter, réseaux sociaux, robot, blogueurs, montant