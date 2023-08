Musk discuterait de la création dans ce pays de centres pour envoyer des hommes sur Mars

https://fr.sputniknews.africa/20230802/musk-discuterait-de-la-creation-dans-ce-pays-de-centres-pour-envoyer-des-hommes-sur-mars-1061007499.html

L'entrepreneur américain Elon Musk et le Premier ministre de Mongolie Luvsannamsrai Oyun-Erdene ont parlé de la possibilité de créer des centres de formation spéciaux dans la partie mongole du désert de Gobi, rapporte le Wall Street Journal. Ceux-ci devraient servir pour l’envoi de l’homme sur Mars.Selon le média, la mise en place d'un tel centre serait efficace, car la zone du désert de Gobi, qui couvre le sud de la Mongolie, est similaire à la surface de la planète rouge.Pour l’instant, SpaceX n'a pas répondu aux demandes de commentaires, a précisé la source.L’arrivée de l’homme sur MarsLe patron de Tesla et de SpaceX avait déclaré à plusieurs reprises que son objectif était de populariser les voyages dans l’espace et de coloniser Mars.Il a commencé à mettre en œuvre son idée en avril de cette année, mais la première tentative s’est avérée infructueuse. Le lancement de la fusée Starship de SpaceX, destinée aux vols vers la Lune et Mars, s'est terminé par une explosion quatre minutes après le décollage lors de son premier vol d’essai le 20 avril. La fusée a commencé à pivoter de manière incontrôlée et a fini par se désintégrer.Plus tard, la société a précisé que l’explosion avait été sciemment actée.De son côté, Elon Musk a assuré vouloir réaliser de prochains tests dans quelques mois.

