Le site de Twitter remplace le logo de l'oiseau bleu par un X

Twitter, qui signifie gazouillis en anglais, utilise comme logo un oiseau bleu depuis son lancement en 2006. 24.07.2023, Sputnik Afrique

Twitter a lancé le 24 juillet son nouveau logo, abandonnant l'oiseau bleu sur son site internet où il est désormais remplacé par un X majuscule stylisé noir et blanc.Elon Musk, le propriétaire de Twitter, avait indiqué samedi qu'il envisageait un changement de nom et de logo pour son réseau social. La plateforme veut par ailleurs se lancer rapidement dans les paiements, les services bancaires et le commerce en ligne.

