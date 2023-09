https://fr.sputniknews.africa/20230918/un-drone-kamikaze-pliable-teste-par-les-soldats-russes-dans-la-zone-de-loperation-speciale--video-1062193146.html

Un drone-kamikaze pliable testé par les soldats russes dans la zone de l’opération spéciale – vidéo

Avec des ailes pliantes, ayant une portée allant jusqu’à 30 km, fabriqué en fibre de carbone et fibre de verre… Ce nouveau drone-kamikaze a été transféré aux... 18.09.2023, Sputnik Afrique

Les militaires russes opérant dans la zone de l’opération spéciale ont reçu un drone-kamikaze équipé d’ailes pliantes BAS-80 pour le tester. Cette annonce a été faite par Evgueni Doudorov, directeur général de l’organisation non gouvernementale "Androidnaya Tekhnika", l'entreprise qui a développé cet engin, dans une interview accordée à Sputnik.Selon l'interlocuteur, l’appareil est assemblé à partir de matériaux composites. Plus concrètement, il est fabriqué en fibre de carbone et fibre de verre.Caractéristiques techniquesD’après M.Doudorov, le BAS-80 est parvenu à être aussi léger et compact que possible grâce à l'utilisation de ces matériaux. Ainsi, le drone pèse 1,7 kilogramme et, grâce à ses ailes rétractables, il peut être plié et placé dans un tube pour être transporté facilement.En outre, l’engin est lancé avec une charge de poudre. Sa charge utile est de 500 grammes, avec la possibilité de l'augmenter jusqu'à deux kilogrammes.Selon le fabricant, les essais du drone-kamikaze se déroulent avec succès. Au cours de ceux-ci, l’appareil a confirmé ses caractéristiques techniques: la vitesse de vol maximale est de 130 km/h, l’altitude de vol va jusqu’à 200 mètres et la portée jusqu’à 30 km.Un coup de fouet à l’industrieLe 12 septembre, le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine, a déclaré que la Russie envisageait de systématiser et d’accroître la production de drones.Ainsi, pour y arriver, le gouvernement se concentre sur la création de sa propre base industrielle et de logiciels et sur le maintien de la demande de produits.Un pas nécessaire, car actuellement, ces appareils ne sont principalement fabriqués que par des enthousiastes du secteur, a-t-il souligné.

