Membre de l'Otan, ce pays se dit prêt à abattre des drones russes

Les forces armées roumaines sont prêtes à abattre des drones russes, a déclaré vendredi le chef adjoint de son état-major, Gheorghița Vlad. Bucarest déploiera également des forces supplémentaires dans le delta du Danube, près de la frontière ukrainienne, a-t-il déclaré à un média étranger.Bucarest a décidé de déployer environ 600 soldats pour renforcer la ligne de défense dans la partie nord de Dobrogea, a indiqué le général. Il s'agit de la région côtière orientale de la Roumanie. La frontière entre l'Ukraine et la Roumanie longe le Danube.Des radars de renfortSelon le militaire, des systèmes radars supplémentaires ont également été déployés dans la zone et les défenses aériennes locales ont été mises en état d'alerte. La Roumanie aurait également eu des "discussions" avec d’autres États membres de l’Otan concernant sa réponse potentielle à ce que le militaire a désigné comme une possible "agression russe".La Roumanie est prête à utiliser toute sa puissance militaire pour défendre son territoire, mais cette réponse dépendra du niveau de la menace, affirme Gheorghița Vlad.Le ministère roumain de la Défense a annoncé la construction de deux abris anti-bombes dans la région située en face d'Izmail, le plus grand port fluvial d'Ukraine dans le delta du Danube. Il a également restreint jeudi les vols au-dessus du nord de la Dobrogea et en particulier près de la frontière avec l'Ukraine.Cette semaine, Bucarest a affirmé que l'épave d'un engin qualifié de drone russe avait été découverte dans la région. Kiev a affirmé lundi qu'un drone russe s'était écrasé en Roumanie lors d'une attaque sur Izmail. Le ministère roumain de la Défense a initialement nié cette affirmation. Moscou n'a pas donné de commentaires.

