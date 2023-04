https://fr.sputniknews.africa/20230402/en-roumanie-les-refugies-ukrainiens-chasses-a-cause-de-nouvelles-regles-1058382316.html

En Roumanie, les réfugiés ukrainiens chassés à cause de nouvelles règles

En Roumanie, les réfugiés ukrainiens chassés à cause de nouvelles règles

02.04.2023

Certains habitants de Roumanie ayant hébergé des réfugiés ukrainiens ont commencé à exiger leur départ ou le paiement d'un loyer à cause des nouvelles règles de soutien proposées par les législateurs, relate le média roumain Adevarul.Selon la réforme prévue, l'État accorderait mensuellement à chaque famille d'Ukrainiens l’équivalent de 438 dollars US, mais pour une période de quatre mois seulement, pendant laquelle les réfugiés doivent chercher du travail en Roumanie. Avec cet argent, les Ukrainiens devront également s’acquitter de leurs frais d'hébergement.Selon le programme de soutien en vigueur, "50/20", pour chaque réfugié, l'État verse à la famille d'accueil 11 dollars par jour pour le logement et un peu plus de 4 dollars par jour pour la nourriture (50 et 20 leu respectivement).Des cris de désespoirDepuis le début de 2023, cependant, l'État n'a effectué qu'un seul paiement aux propriétaires, et ce pour décembre 2022.La nouvelle situation ne convient plus aux propriétaires qui n'offrent leurs toits qu'à des familles nombreuses. À présent, ils essaient de se débarrasser de leurs hôtes, ou leur demandent de payer des loyers exorbitants. Depuis quelques jours, des messages de réfugiés demandant de l'aide apparaissent de plus en plus souvent sur les réseaux sociaux. Des mères désespérées disent qu'elles n'ont rien pour nourrir leurs enfants ou demandent de l'aide pour acheter des vêtements et des chaussures, précise la source.Selon les autorités roumaines, le pays a dépensé 614 millions de dollars pour aider les Ukrainiens, dont près de 109 millions pour leur nourriture et leur logement.

