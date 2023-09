https://fr.sputniknews.africa/20230917/les-forces-russes-frappent-les-ateliers-de-production-de-lusine-blindee-de-kharkov-1062174882.html

Les forces russes frappent les ateliers de production de l'usine blindée de Kharkov

Les forces russes frappent les ateliers de production de l'usine blindée de Kharkov

Durant les dernières 24 heures, les forces russes ont repoussé de multiples attaques ukrainiennes sur les différents axes dans la zone du conflit. 28 drones... 17.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-17T14:50+0200

2023-09-17T14:50+0200

2023-09-17T14:50+0200

donbass. opération russe

donbass

kharkov

opération militaire

militaires

russie

république populaire de donetsk (rpd)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/08/1061168937_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_1cd33080c92603d582b2b0d9e2d9a915.jpg

En 24h, les forces armées russes ont porté des frappes avec succès contre les ateliers de production de l'usine blindée de Kharkov, où la réparation et la restauration des véhicules blindés ukrainiens étaient effectuées.La défense aérienne russe a intercepté deux bombes aériennes guidées JDAM, un missile antiradar HARM et un projectile de HIMARS de fabrication américaine. 28 drones ukrainiens ont été anéantis dans diverses zones du conflit.En outre, plusieurs postes de commandement et d'observation ukrainiens en République populaire de Donetsk ont été frappés.Pertes de Kiev sur les différents axes:

donbass

kharkov

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

donbass, kharkov, opération militaire, militaires, russie, république populaire de donetsk (rpd)