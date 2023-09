https://fr.sputniknews.africa/20230917/cibles-au-hasard-infanterie-traquee-voici-ce-que-font-les-soldats-russes-pour-eviter-les-drones-1062170084.html

Cibles au hasard, infanterie traquée: voici ce que font les soldats russes pour éviter les drones

Cibles au hasard, infanterie traquée: voici ce que font les soldats russes pour éviter les drones

Dans la zone de la ville d’Artiomovsk, en RPD, les soldats russes se déplacent en petits groupes pour éviter d'être touchés par les drones kamikazes... 17.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-17T10:56+0200

2023-09-17T10:56+0200

2023-09-17T10:56+0200

donbass. opération russe

république populaire de donetsk (rpd)

artiomovsk (bakhmout)

drone

russie

conflit ukrainien

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/04/1059709578_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_c2c240ce0f5cd81f27d7ee7c751215c7.jpg

Un officier des renseignements russes a raconté auprès de Sputnik comment les soldats ne se laissent pas remarquer par les drones kamikazes ukrainiens dans la zone de la ville d’Artiomovsk (Bakhmout en ukrainien), en République populaire de Donetsk (RPD).Selon lui, les militaires russes tentent d'abattre le drone ennemi rempli de munitions à l'aide d'armes légères, "pour décourager l'ennemi de voler plus loin".Et de continuer que les drones ukrainiens recherchent le plus souvent des véhicules et de l’équipement militaire, mais ces derniers temps ils chassent des groupes d’infanterie. Ainsi, les soldats russes se déplacent en petits groupes pour ne pas être ciblés.Cibles au hasardL’agent de renseignement a en outre fait remarquer qu’à Artiomovsk, les drones ukrainiens survolent les routes en quête de cibles au hasard.Il a expliqué qu’alors qu’"une voiture est une très bonne cible et clairement distinguable" pour la caméra d’un drone FPV, "une personne n'est pas aussi facile à remarquer".

artiomovsk (bakhmout)

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

république populaire de donetsk (rpd), artiomovsk (bakhmout), drone, russie, conflit ukrainien