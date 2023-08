La Russie lance la production en série d’un drone kamikaze FPV de 2e génération

https://fr.sputniknews.africa/20230812/la-russie-lance-la-production-en-serie-dun-drone-kamikaze-fpv-de-2e-generation-1061279537.html

La Russie a lancé la production en petite série de la deuxième version du drone kamikaze FPV (en anglais, "first-person view") Ovod, a déclaré à Sputnik Andreï Ivanov, chef du groupe de conception et de production de ces appareils sans pilote.Conçu avec sérieuxM.Ivanov a expliqué que les drones Ovod étaient produits de la manière la plus minutieuse pour être livrés prêts à l’emploi.L'Ovod fonctionne en mode FPV qui permet de le contrôler via une caméra sans fil et d'un écran ou de lunettes/masques vidéo. Le drone peut transporter des munitions à fragmentation.Testé au combatTestés pour la première fois le 21 juin près de Donetsk, les Ovod ("œstre", en russe) participent souvent aux opérations de l'armée russe sur les axes d'Avdeïevka et de Zaporojié.Le 12 juillet, M.Ivanov a annoncé qu’un Ovod avait pour la première fois effectué un vol à grande distance dans la zone de l’opération militaire spéciale pour détruire un poste d'observation ukrainien sur l’axe d’Avdeïevka, en république populaire de Donetsk. Quelques jours plus tôt, un Ovod avait pour la première fois accompli une mission au crépuscule, dans l'arrière proche de l’armée ukrainienne.

