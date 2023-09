https://fr.sputniknews.africa/20230907/une-acculumation-de-forces-ukrainiennes-pres-dartiomovsk-rapportee-par-un-eclaireur-1061936523.html

Une acculumation de forces ukrainiennes près d’Artiomovsk rapportée par un éclaireur

Une acculumation de forces ukrainiennes près d’Artiomovsk rapportée par un éclaireur

Les forces ukrainiennes se massent dans les villages proches d’Artiomovsk (Bakhmout en ukrainien), ce qui s’inscrit dans les rotations de la contre-offensive... 07.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-07T12:31+0200

2023-09-07T12:31+0200

2023-09-07T12:34+0200

donbass. opération russe

artiomovsk (bakhmout)

forces armées ukrainiennes

rotation

tchassov yar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/15/1059384543_0:179:3323:2048_1920x0_80_0_0_68d9e9eb1e7c14a5c690d5852e4eb306.jpg

Une accumulation des forces armées ukrainiennes a été enregistrée dans les villages de Tchassov Iar et Bogdanovka près d'Artemovsk. C’est ce qu’a annoncé à Sputnik un éclaireur de la 200e brigade de fusiliers motorisés de la flotte du Nord, opérant dans le cadre du groupe des forces du Sud.Selon lui, la principale rotation s'effectue à Tchassov Iar et à Bogdanovka. Depuis ces emplacements, les munitions sont acheminées vers des positions proches de la ligne de front.Les fusiliers motorisés de la 200e brigade de la flotte du Nord contrôlent entièrement la zone du réservoir Berkhovski et ses abords.

artiomovsk (bakhmout)

tchassov yar

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

artiomovsk (bakhmout), forces armées ukrainiennes, rotation, tchassov yar