La Russie livre un premier lot de GNL à la Chine via l'Arctique

La Russie livre un premier lot de GNL à la Chine via l’Arctique

2023-09-17

2023-09-17T16:54+0200

2023-09-17T16:55+0200

Le géant énergétique russe Gazprom a livré jeudi sa première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) via la route maritime du Nord à la Chine, a annoncé l'entreprise sur les réseaux sociaux.Moscou souhaite utiliser le corridor arctique pour poursuivre les exportations sur fond de sanctions occidentales.Le pétrolier Velikiy Novgorod, chargé de GNL provenant de l'usine de Portovaïa, en mer Baltique, a appareillé vers la Chine le 14 août, précise Gazprom. Il est déjà arrivé au terminal de Tangshan Caofeidian dans la province du Hebei.Il a ainsi fait son trajet en près d'un mois.Un itinéraire prometteurLa route maritime du Nord traverse l'océan Arctique au large de la côte nord de la Russie et constitue l'itinéraire maritime le plus court entre l'Asie de l'Est et l'Europe. Moscou souhaite en faire une voie de navigation majeure, une alternative au canal de Suez, et investit massivement dans ses infrastructures.Cette route constitue déjà une artère internationale à part entière et peut être considérée comme un corridor de transport mondial, a déclaré à RT Alexeï Tchekounkov, ministre russe chargé du développement de l'Extrême-Orient et de l'Arctique. Une grande partie de l'économie mondiale en dépend, selon lui."L'intensité du transport maritime se multipliera au cours des sept prochaines années", a-t-il affirmé.Bien que la route à travers les eaux arctiques soit difficile, son utilisation pourrait raccourcir le voyage jusqu'à deux semaines, soit d'environ 30%, par rapport à la route du sud passant par la Méditerranée et le canal de Suez.

