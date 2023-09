"Je refuse de marier un Algérien": un maire de France allume encore la polémique

https://fr.sputniknews.africa/20230917/je-refuse-de-marier-un-algerien--un-maire-de-france-allume-encore-la-polemique--1062175858.html

Le maire de Charvieu-Chavagneux a refusé de célébrer un mariage entre une Française et un ressortissant algérien en situation irrégulière. Le sulfureux Robert... 17.09.2023, Sputnik Afrique

Il va falloir remettre le champagne au frigo. Un Algérien en situation irrégulière s'est vu refusé le mariage avec une Française par le maire de Charvieu-Chavagneux, Gérard Dézempte. Dans une vidéo, ce dernier a affirmé que l'homme voulait surtout se servir de son union pour faire régulariser sa situation.L'édile a affirmé que le ressortissant algérien n'avait "rien à faire chez nous" et devrait être expulsé du territoire.Le maire a en outre annoncé avoir saisi le procureur de la République et le préfet pour ne pas avoir à assumer la cérémonie.Ce n'est pas la première fois que Gérard Dézempte, élu du parti Reconquête, crée ainsi la polémique. En mars dernier, il avait ainsi présenté son opposant comme "Mamadou le bonobo qui montre ses fesses”, au cours d'un échange de SMS, selon le Dauphiné Libéré. En 2017, il avait également refusé de mettre à disposition deux écoles de sa commune pour qu’y soient donnés des cours d’arabe et de turc, invoquant des motifs de sécurité.Un précédentLes cas de maires français refusant de marier des étrangers en situation irrégulière se sont multipliés ces derniers mois. En juillet, Robert Ménard, avait ainsi envoyer sur les roses un autre Algérien voulant convoler, craignant là encore un mariage blanc.Le couple avait déclaré vouloir porter plainte. "J'ai honte de la France. Je suis traitée comme une criminelle alors que nous sommes juste amoureux", avait expliqué la compagne du clandestin au Midi Libre. L'affaire avait finalement débouché sur l'expulsion du ressortissant algérien.

