Une caricature de Charlie Hebdo sur le séisme au Maroc fait un tollé

Le journal satirique Charlie Hebdo a suscité la consternation au Maroc, en caricaturant le roi Mohammed VI, au lendemain du séisme qui a ravagé les provinces... 16.09.2023, Sputnik Afrique

Une caricature qui fait parler. En croquant le roi Mohammed VI moins d'une semaine après le séisme ayant ravagé le Maroc, le journal Charlie Hebdo a de nouveau crée la polémique. L'hebdomadaire a en effet publié en Une un dessin montrant le souverain assis sur des liasses de dollars, appelant à faire des dons à "l'un des monarques les plus riches du monde".Une caricature qui n'a pas manqué de faire réagir au Royaume chérifien. Le Conseil National de la Presse (CNP) a notamment déclaré condamner "l’acte criminel odieux commis par le journal français", qui s'en est pris directement au souverain dans cette période difficile.En France même, certaines personnalités se sont élevées contre le traitement médiatique du séisme. Alexandre Benalla, ancien chargé de mission à l'Élysée, a ainsi déclaré qu'il avait "honte d'être français" au vu de ses caricatures.D'autre journaux français comme Libération ont aussi ciblé le roi Mohammed VI dans le contexte de la catastrophe.Le séisme le plus important au MarocLe tremblement de Terre qui s'est produit le 8 septembre au Maroc est le plus important qu'ait jamais connu le pays. D'une magnitude 7 selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique, il a fait plus de 3.000 morts.Le Maroc avait déjà refusé la main tendue par la France après la catastrophe, ne souhaitait pas recevoir l'aide humanitaire proposée par Paris. Un camouflet pour le Président français, qui avait fait part de son incompréhension.

