https://fr.sputniknews.africa/20230916/un-asteroide-sapproche-de-la-terre-a-une-vitesse-effrayante-1062164957.html

Un astéroïde s’approche de la Terre à une vitesse effrayante

Un astéroïde s’approche de la Terre à une vitesse effrayante

Mesurant près de 100 mètres, un astéroïde s’approche de la Terre à une vitesse spectaculaire frôlant les 40.000 km par heure. C’est aujourd’hui il va se passer... 16.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-16T18:39+0200

2023-09-16T18:39+0200

2023-09-16T18:39+0200

espace

astéroïde

terre

nasa

télescope

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0b/17/1044814094_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_b89f6ab02fa0cb1cf55a3d64844daede.jpg

La NASA a émis un avertissement concernant un astéroïde baptisé 2016 LY48 qui s’approche de la Terre à une vitesse effrayante de 38.997 kilomètres par heure.Cet astéroïde géocroiseur devrait s'approcher au plus près de la Terre ce 16 septembre à une distance d'environ 1,9 million de kilomètres, a précisé l’agence spatiale américaine.Ce sont des télescopes avancés au sol et dans l'espace tels que NEOWISE, ALMA, Pans-STARRS1 et Catalina Sky Survey, qui ont permis à la NASA de déterminer la taille de cet astéroïde qui mesure une centaine de mètres.Or, il ne répond pas aux critères pour être classé comme objet potentiellement dangereux, car, pour ceci, il doit mesurer de près de 150 mètres.Des rapprochements passés et futursIl ne s’agit pas du premier rapprochement entre ce corps céleste et la Terre. Il y a presque 100 ans, le 2 septembre 1928, il est passé à une distance de 7,3 millions de kilomètres de notre planète. Ensuite, le 17 septembre 1949, il s’est rapproché de la Terre à la distance la plus proche, à savoir de 2,3 millions de kilomètres.Selon les prévisions des scientifiques, après son passage ce soir le 16 septembre, il devrait s'approcher à nouveau de la Terre seulement dans plus de 160 ans, à savoir le 15 septembre 2185, mais à une distance de 4 millions de kilomètres.

terre

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

espace, astéroïde, terre, nasa, télescope