Moscou est parvenu à diversifier ses partenaires et à échapper à l'isolement voulu par l'Occident, a admis le quotidien allemand Die Welt. Le soutien de pays... 15.09.2023, Sputnik Afrique

Tout ça pour ça. Malgré des trains de sanctions à n'en plus finir, l'Occident n'est pas parvenu à isoler la Russie du reste du monde, a concédé Die Welt. Moscou a en effet toujours de nombreux soutiens, souvent parmi les pays émergents, qui adhèrent à son discours sur un monde plus multipolaire."Beaucoup" croient à tort que la récente rencontre entre Vladimir Poutine et son homologue coréen Kim Jong-un témoigne d'un isolement de la Russie, mais cette interprétation "déforme la réalité", souligne encore le quotidien allemand.De nombreux pays ont d'ailleurs refusé de voter en faveur des résolutions de l'Onu, en particulier celle d'avril 2022 suspendant l'adhésion de la Russie au Conseil des droits de l'homme, ou celle d'octobre 2022 demandant de restituer les régions de Donetsk, Zaporojie, Lougansk et Kherson à l'Ukraine.Poids des BRICSDie Welt insiste aussi sur la montée en puissance des BRICS, au sein desquels la Russie joue un grand rôle et bénéficie de soutiens de poids. L'élargissement du groupe à six nouveaux membres, décidé fin août, représente aussi une victoire pour Moscou et le camp "anti-occidental", note le quotidien.La Russie n'a pas seulement participé au sommet des BRICS en Afrique du Sud ; l'alliance s'est même élargie à plusieurs pays. D'autres candidats à l'adhésion sont en lice souligne ainsi la publication.Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a également reçu un accueil chaleureux lors du G20 de New Delhi, "de nombreux pays manifestant avec joie leur soutien" au responsable, constate Die Welt.Le chef de la diplomatie russe s'était d'ailleurs félicité de la tenue des débats lors de ce G20, expliquant que l'Occident n'avait pas réussi à "ukrainiser" l'agenda du sommet. Il avait salué le rôle joué par le Sud global, attaché à la défense "de ses intérêts légitimes". La déclaration finale des membres du G20 avait d'ailleurs été qualifiée de "coup dur" pour l'Occident par le Financial Times.

