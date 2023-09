https://fr.sputniknews.africa/20230909/loccident-a-subi-un-coup-dur-au-sommet-du-g20-en-inde-selon-ft-1061996640.html

L'Occident a subi "un coup dur" au sommet du G20 en Inde, selon FT

L'Occident a subi "un coup dur" au sommet du G20 en Inde, selon FT

Le sommet du G20 à New Delhi a démontré le manque de consensus mondial en faveur de Kiev dans son conflit avec Moscou, écrit le Financial Times. 09.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-09T18:30+0200

2023-09-09T18:30+0200

2023-09-09T18:37+0200

g20

russie

ukraine

otan

états-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/07/1061942501_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_886531428e764675d2ecef9b5aee90aa.jpg

La déclaration finale du sommet du G20 en Inde a été "un coup dur" pour les pays occidentaux en raison de l'absence de consensus quant à la situation en Ukraine, écrit un observateur du journal britannique Financial Times.Selon le quotidien, le langage du G20 sur l’Ukraine témoigne d'un manque de consensus mondial en faveur de Kiev. Ainsi, la déclaration finale "fait uniquement référence à la +guerre en Ukraine+", "une formulation que les États-Unis et les alliés de l'Otan ont rejetée par le passé", car elle mettait au pied d'égalité l'Ukraine et la Russie dans le conflit.L'Inde assure la présidence du G20 à partir du 1er décembre 2022. Le sommet des dirigeants du groupe se tient à New Delhi les 9 et 10 septembre. Y sont invités les dirigeants des pays du G20 et de neuf autres États, à savoir le Bangladesh, l'Égypte, l'Espagne, Maurice, le Nigeria, les Pays-Bas, les Émirats arabes unis, Oman et Singapour.

russie

ukraine

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

g20, russie, ukraine, otan, états-unis