Artistes sahéliens: Paris annonce la fin des collaborations, avant de rétropédaler

Artistes sahéliens: Paris annonce la fin des collaborations, avant de rétropédaler

La diplomatie française a donné pour consigne de ne plus collaborer avec les artistes de certains pays du Sahel, dans une note qui a fait l'effet d'une bombe...

Grosse cacophonie dans la sphère culturelle française. Paris songe en effet à mettre fin à toutes les coopérations avec des artistes venus du Niger, du Mali et du Burkina Faso, à en croire une note adressée par la direction générale des affaires culturelles (DRAC) aux structures qu'elle gère.Des consignes ont notamment été données pour restreindre la délivrance de visas aux artistes issus de ces trois pays.Une décision qui n'a pas tardé à soulever un tollé du côté des acteurs du monde culturel français. Le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac) a ainsi déploré dans un communiqué une interdiction "n'ayant aucun sens d’un point de vue artistique" et une "erreur majeure".Côté politique, certains élus français se sont aussi émus, comme l'eurodéputé Thierry Mariani qui a fustigé une attitude digne des "régimes totalitaires".François Asselineau, président de L'Union populaire républicaine, a pour sa part visé directement Emmanuel Macron, imputant au dirigeant français une réaction de "petit caïd de cité", après la perte d'influence française au Sahel.RétropédalageDevant cette levée de boucliers, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a finalement mis de l'eau dans son vin. Arguant de questions de sécurité, elle a affirmé qu'il était "matériellement" impossible de délivrer de nouveaux visas pour la France, ajoutant que les artistes ayant déjà programmé des spectacles en France ne seraient pas visés.Le Président Emmanuel Macron a ajouté que la France avait "vocation à accueillir les artistes, les intellectuels et de pouvoir justement les faire rayonner en toute liberté", lors d'un déplacement en Côte d’Or.Depuis plusieurs mois, un sentiment anti-français s'est installé dans plusieurs pays de la bande sahélienne, comme le Burkina Faso, la Centrafrique ou le Mali. Ces États ont notamment demandé le départ des contingents militaires français présents sur leur sol.

