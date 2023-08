https://fr.sputniknews.africa/20230830/concert-de-casseroles-pres-de-la-base-militaire-francaise-de-niamey-1061750602.html

Concert de casseroles près de la base militaire française de Niamey

Un rassemblement bruyant a été organisé ce 30 août par des femmes près de la base militaire française de Niamey. 30.08.2023, Sputnik Afrique

Casseroles, couvercles métalliques et louches dans les mains, elles se sont rassemblées à l'entrée principale pour accélérer le départ des militaires, a raconté une participante à un correspondant de Sputnik.Les manifestantes ont été encadrées par des agents de sécurité et des barrières ont été placées devant le portail d'entrée. "Nous ne voulons plus la France", "Bases militaires françaises = néocolonialisme" peut-on lire sur les pancartes des manifestantes.

