Un site de production d’acier plat d'un milliard USD va apparaître dans ce pays d'Afrique du Nord

En Égypte, un complexe industriel d'une capacité de 1,8 million de tonnes d'acier par an et d'un coût d’un milliard de dollars devrait voir le jour. Il sera... 14.09.2023, Sputnik Afrique

Le Caire envisage de créer un complexe industriel intégré afin de produire de l'acier plat moyennant un milliard de dollars d'investissements, a fait savoir le gouvernement égyptien dans un communiqué diffusé le 13 septembre.Le projet sera pris en charge par une société publique égyptienne, en association avec une entreprise internationale, a précisé le communiqué sans pour autant dévoiler les noms. Il a cependant déjà obtenu le feu vert de l’Autorité générale de la zone économique du canal de Suez.6.500 emploisLa capacité de production du futur complexe industriel est prévue à un niveau de 1,8 million de tonnes par an. L'acier produit devrait être écoulé sur le marché local et international. 6.500 emplois directs et indirects devraient être générés, précise l'agence Ecofin.L’acier plat est utilisé dans les secteurs comme le bâtiment, l’industrie automobile, la construction navale et la fabrication d’appareils électroménagers.

