L’Égypte s’apprête à lancer l’extraction d’uranium en 2024

14.12.2022

2022-12-14T11:56+0100

2022-12-14T11:56+0100

2022-12-14T12:06+0100

L’Égypte envisage de commencer l’extraction du minerai d’uranium en 2024, a déclaré le chef de l’Agence de l’énergie nucléaire du pays (EAEA).Le processus sera encadré par des spécialistes égyptiens qui agiront en totale autonomie, a précisé Amr Al-Hajj auprès de la chaîne de télévision CBC.Cependant, ce minerai brut ne peut être exploité tel quel dans les réacteurs de centrale nucléaire. Il devra être envoyé dans d’autres pays pour y être traité, a-t-il précisé.Grâce à son usine de production de combustible nucléaire, l’Égypte pourrait prochainement produire sa propre énergie au lieu de l’importer. De plus, elle mise sur l’extension à long terme de ses compétences en la matière:Selon les médias locaux, l’exploration de gisements d’uranium a démarré en 1965. Des mines de recherche ont été forées dans des régions avoisinant la Libye, ainsi que dans le désert Arabique.Vers l’autonomie en énergie nucléaireEn novembre, le pays a lancé le chantier du réacteur numéro 2 de sa première centrale nucléaire d'El-Dabaa, auquel participe le groupe russe Rosatom. Le premier réacteur est en cours de construction depuis juillet dernier.Au total, l’infrastructure sera dotée de quatre réacteurs VVER-1200 de génération 3+ répondant aux exigences internationales les plus élevées en matière d'efficacité et de sûreté nucléaire. Sa capacité totale sera de quelque 4,8 GW.

