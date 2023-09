https://fr.sputniknews.africa/20230914/agriculture-lalgerie-mise-aussi-sur-le-sahara--1062112964.html

Agriculture: l'Algérie mise aussi sur le Sahara

Le sud algérien présente un important potentiel agricole malgré des conditions climatiques difficiles, selon les estimations d’une commission de chercheurs et... 14.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-14T15:44+0200

2023-09-14T15:44+0200

2023-09-14T15:46+0200

Trésor insoupçonné. Malgré la rigueur du climat dans le sud algérien, l'agriculture saharienne possède un potentiel important, a souligné une commission d'experts qui a récemment présenté un schéma stratégique de développement de la production céréalière, à l’École nationale supérieure d’agronomie (Ensa) d’El Harrach.Les régions du sud peuvent notamment se prêter aux cultures céréalières, a ainsi expliqué Mohamed Abdelhafid Henni, ministre de l’Agriculture, cité par le portail Tout Sur l’Algérie (TSA). D'importantes superficies existent et des moyens de production matériels et techniques sont disponibles. Des géants du secteur comme Sonatrach ou Agrodiv sont d'ailleurs impliqués dans le développement de l'agriculture saharienne, a ajouté le responsable.Pour stimuler l'agriculture dans ces régions, le gouvernement a en outre lancé un programme d'attribution de terres, visant à distribuer un million d'hectares. 460.000 ont déjà été assignés à des investisseurs algériens ou étrangers.L'eau, facteur essentielL'exploitation du sud algérien se heurte évidemment aux problèmes d'irrigation, mais là encore des solutions existent. Les nappes souterraines recèlent entre 30.000 et 60.000 milliards de mètres cubes d'eau, a ainsi rappelé Abdelhafid Henni. Des réserves qui peuvent être exploitées de façon raisonnée.L'irrigation par rampes et pivots donne aussi des résultats convaincants dans les régions du sud, ayant permis des rendements de 60 à 70 quintaux de céréales par hectare. Les wilayas de Khenchela ou de Timimoun ont même dépassé les 100 quintaux par hectare.Le développement de l'agriculture saharienne passera également par la formation. Deux écoles d'agronomie saharienne ont ainsi été ouvertes dans le sud du pays, a annoncé Kamel Baddari, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, lui aussi présent lors de la présentation du rapport de la commission.Comme son voisin marocain, l'Algérie s'est également lancée dans la désalinisation pour subvenir à ses besoins en eau. Le pays a investi plusieurs millions de dollars dans cette stratégie, selon un récent rapport de BNC Intelligence.

