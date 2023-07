https://fr.sputniknews.africa/20230711/vers-la-hausse-des-reserves-de-cereales-alger-lance-la-construction-dun-complexe-de-stockage--1060463136.html

Vers la hausse des réserves de céréales: Alger lance la construction d'un complexe de stockage

Les autorités algériennes ont démarré le renforcement des réserves nationales de céréales. Le ministre de l'Agriculture a posé la première pierre des nouvelles... 11.07.2023

La construction d’un complexe stratégique de stockage de céréales d’une capacité estimée à 20.000 tonnes a été lancée le 8 juillet en Algérie. C’est ce qu’a annoncé le ministère local de l’Agriculture et du Développement rural dans un communiqué sur sa page Facebook*.L’initiative a lieu dans le cadre du programme national pour le renforcement des capacités céréalières en vue d’augmenter les réserves.Le ministre de l’Agriculture, Mohamed Abdelhafidh Henni, a donné le coup d’envoi des travaux et a posé la première pierre. Le complexe sera basé à El Attaf, dans la wilaya d’Aïn Defla.Selon le ministère, cela marque la relance de ce projet d’envergure, dont la réalisation était à l’arrêt depuis 2015.L’instance précise qu’il vise à porter la capacité de stockage des céréales de l’Algérie à neuf millions de tonnes avant fin 2025.En outre, la construction de 350 nouveaux centres de proximité de stockage, chacun d’une capacité comprise entre 5.000 et 7.000 tonnes à travers 44 wilayas, a aussi démarrée. Il en va de même pour 36 silos de céréales d’une capacité totale de 25.000 tonnes.Qui plus est, le ministre a décidé d’un programme pour 2025 visant à étendre l’autosuffisance en blé dur et réduire les importations de 50%.Le troisième plus grand acheteur de blé russeRécemment, le président de l’Union céréalière russe, Arkadi Zlotchevski, a fait savoir auprès de Sputnik que l’Algérie choisissait le blé russe en raison des prix plus intéressants que ceux proposés par la France.L’Algérie a été le troisième plus grand acheteur de blé russe la saison dernière, après l'Égypte et la Turquie.* Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes.

