Pourquoi l’Algérie renonce-t-elle au blé français en faveur des céréales russes?

L’Algérie est devenue le troisième le plus grand acheteur de blé russe la saison dernière, après l'Égypte et la Turquie. Selon le président de l’Union... 03.07.2023, Sputnik Afrique

Dans sa quête de céréales à moindre coût et de bonne qualité, l'Algérie choisit le blé russe en raison des prix plus intéressants que ceux proposés par la France, a déclaré à Sputnik Afrique Arkadi Zlotchevski, président de l’Union céréalière russe.Finalement, ce pays magrébin a renoncé aux programmes privilégiés des livraisons françaises, parce que les conditions russes sont beaucoup plus économiques, explique M. Zlotchevski.Selon lui, avant l'opération militaire spéciale, les céréales russes étaient vendues avec une petite remise d’un dollar et demi par tonne, ce qui valait quand même le coût. Elle était justifiée par la qualité supérieure du blé russe, pour lequel on payait davantage.Une tendance qui pourrait tenirPour M.Zlotchevski, l'Algérie achètera du blé à la Russie si cette différence de prix persiste. Dans le cas contraire, le pendule rebasculerait.Mais avec un haut degré de probabilité selon les lois de l'économie, une certaine part du marché céréalier algérien sera conservée par la Russie, c'est-à-dire qu'il est peu probable que le blé russe soit complètement évincé du marché de ce pays africain, a conclu M.Zlotchevski.Pour l’heure, les deux premiers importateurs de céréales russes sont l'Égypte et la Turquie.

