Un ex-agent secret US met les points sur les i au sujet d’un éventuel recul de l’armée russe

Il n’y a aucune preuve que les Russes fuiront prochainement le champ de bataille, a déclaré l’ancien agent secret US Scott Ritter en commentant les suggestions... 13.09.2023, Sputnik Afrique

L’armée russe ne reculera pas car elle réalise bien ses buts ultimes, a estimé l’ancien officier du renseignement américain Scott Ritter dans une interview accordée à la chaîne YouTube Judging Freedom et diffusée le 12 septembre.Une réaction qui survient après que l’ex-directeur de l’Agence centrale de renseignement américaine (CIA) David Petraeus a dit espérer une fuite rapide et une défaite prochaine de l’armée russe.En revanche, Scott Ritter a conseillé à l’ex-chef de la CIA d’admirer le monument L’appel de la Mère-Patrie, situé dans la ville de Volgograd (anciennement Stalingrad), pour mieux comprendre la Russie.L’exploit du char ‘Aliocha’Fin juillet, l'équipage d’un char russe amicalement baptisé Aliocha, a à lui tout seul arrêté un groupe de huit blindés ukrainiens sur l’axe de Zaporojié: deux chars T-72 et six autres véhicules. En l’espace d’un unique combat.Après la destruction du dernier blindé, l'équipage du char a continué de couvrir les unités motorisées russes pendant environ 40 minutes. Lorsque ses munitions se sont épuisées, le commandant Rassim Baksikov a décidé d'aller les recharger et un autre char a pris le relais.Outre le matériel détruit, les pertes humaines de Kiev se sont élevées au cours de cette bataille à plus de 100 militaires tués et blessés. L’équipage du char a été décoré par la Défense russe "pour sa bravoure et son héroïsme".

