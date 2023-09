https://fr.sputniknews.africa/20230913/des-villageois-marocains-sauves-du-seisme-grace-a-une-ceremonie-de-mariage-1062097474.html

Des villageois marocains sauvés du séisme grâce à une cérémonie de mariage

Le mariage d’un couple marocain a miraculeusement permis aux habitants d’un village d’être épargnés lors du séisme dévastateur du 8 septembre, malgré la... 13.09.2023, Sputnik Afrique

Une joyeuse célébration de mariage dans le village marocain d'Ighil Ntalghoumt s’est avérée providentielle pour ses habitants, sains et saufs alors qu’un tremblement de terre a frappé le pays le 8 septembre, relate Reuters.Un couple avait initialement prévu de célébrer leur cérémonie de mariage à Kettou, le village du fiancé, le samedi 9 septembre.Toutefois, selon la tradition, la famille de la mariée a décidé d’organiser une fête la veille du grand jour, donc avant son départ le lendemain pour la maison du marié, qui l'attendait à Kettou.Cette décision a eu une fin heureuse pour l'ensemble des villageois d'Ighil Ntalghoumt, qui avaient tous été invités dans la cour de la maison du père de la future mariée, quelques instants avant que la catastrophe ne survienne.Alors que les festivités battaient leur plein, la terre a tremblé, détruisant les maisons en pierre et en briques crues.Bien que le village ait été réduit en ruines et qu'un grand nombre de ses habitants soient désormais sans abri, aucun décès n'a été recensé, selon les habitants cités par le média.Seul un garçon de 8 ans a été blessé lorsqu'une pierre lui est tombée sur la tête, précisent les médias locaux.Un séisme meurtrier est survenu au Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre, tuant plus de 2.900 personnes, principalement dans des localités isolées de la chaîne montagneuse du Haut Atlas, au sud de Marrakech.

